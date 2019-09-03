Игбоун и Хильермак выбрали игровые номера в "Динамо"

Теги динамо москвасильвестр игбоуноскар хильемарк

Игбоун и Хильермак выбрали игровые номера в "Динамо"

Стало известно, под какими номерами будут выступать новички "Динамо" в нынешнем сезоне. Об этом клуб сообщил в своем твиттере.

"Cильвестр Игбун в сезоне 2019/20 будет выступать под 10-м номером, Оскар Хильемарк – под 88-м", - написал клуб.

Игбоун перешел в "Динамо" из "Уфы" на правах аренды с правом последующего выкупа игрока.

Хильемарк перешел в московский клуб из "Дженоа".

А еще: Игбоун поделился эмоциями от перехода в "Динамо"| http://soccernews.ru
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