Игбоун поделился эмоциями от перехода в "Динамо"
Новый игрок "Динамо" Силвестр Игбоун рассказал, что думает о своем переходе в московский клуб.
Напомним, футболист перешел в стан бело-голубых из "Уфы" на правах аренды с последующей опцией выкупа.
"С первых минут в "Динамо" я почувствовал себя как дума. Меня отлично приняли и проявили много внимания. Очень рад быть здесь, постараюсь как можно быстрее проявить себя.
Сейчас у меня одна цель - забить как можно больше голов соперникам. Думаю только о победе на поле. В одиночку в футболе сложно добиться результата. Когда есть единая команда, можно покорить любые вершины", - сказал футболист.
Игбоун выступает в "Уфе" с 2015 года. В этом сезоне сезоне 28-летний игрок участвовал в 6 матчах РПЛ, отметившись 2 голами. Его контракт с "Уфой" рассчитан до 2020 года.
А еще: "Уфа" проиграла "Оренбургу" в 8-м туре РПЛ| http://soccernews.ru
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|7
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|Урал
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