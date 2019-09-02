Игбоун поделился эмоциями от перехода в "Динамо"

Теги сильвестр игбоунуфадинамо москва

Игбоун поделился эмоциями от перехода в "Динамо"

Новый игрок "Динамо" Силвестр Игбоун рассказал, что думает о своем переходе в московский клуб.

Напомним, футболист перешел в стан бело-голубых из "Уфы" на правах аренды с последующей опцией выкупа.

"С первых минут в "Динамо" я почувствовал себя как дума. Меня отлично приняли и проявили много внимания. Очень рад быть здесь, постараюсь как можно быстрее проявить себя.

Сейчас у меня одна цель - забить как можно больше голов соперникам. Думаю только о победе на поле. В одиночку в футболе сложно добиться результата. Когда есть единая команда, можно покорить любые вершины", - сказал футболист.

Игбоун выступает в "Уфе" с 2015 года. В этом сезоне сезоне 28-летний игрок участвовал в 6 матчах РПЛ, отметившись 2 голами. Его контракт с "Уфой" рассчитан до 2020 года.

А еще: "Уфа" проиграла "Оренбургу" в 8-м туре РПЛ| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Караваев стал игроком "Зенита"

Официально: Караваев стал игроком "Зенита"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов