Игбоун пропустит матч "Динамо" с "Ростовом"
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц сообщил, что форвард команды Сильвестр Игбоун пропустит ближайший матч чемпионата России.
"Слай пока тренируется индивидуально, с "Ростовом» он не сыграет. Но скоро он вернется в общую группу", - передает слова Шварца "СЭ".
28 ноября "Динамо" на выезде сыграет с "Ростовом" в матче 16-го тура РПЛ.
В сезоне-2020/21 Слай провел 9 матчей, забив 1 гол.
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