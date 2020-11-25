Игбоун пропустит матч "Динамо" с "Ростовом"

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Игбоун пропустит матч "Динамо" с "Ростовом"

Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц сообщил, что форвард команды Сильвестр Игбоун пропустит ближайший матч чемпионата России.

"Слай пока тренируется индивидуально, с "Ростовом» он не сыграет. Но скоро он вернется в общую группу", - передает слова Шварца "СЭ".

28 ноября "Динамо" на выезде сыграет с "Ростовом" в матче 16-го тура РПЛ.

В сезоне-2020/21 Слай провел 9 матчей, забив 1 гол.

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