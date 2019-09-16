Форвард "Динамо" Сильвестр Игбоун занес "Уфу" в черный список в инстаграме. Отметим, что права на футболиста принадлежат башкирскому клубу.

О том, что футболист так поступил клуб узнал, когда пытался отметить нападающего в своем аккаунте.

"Мы так хотели отметить Слая в предыдущей сторис, но, к сожалению, он заблокировал аккаунт ФК "Уфа" в инстаграме. Зачем, Сильвестр?" - написала пресс-служба клуба.

28-летний футболист перешел в московский "Динамо" из "Уфы" в начале сентября. Его контракт рассчитан до 2021 года.

Напомним, сегодня, 16 сентября, состоится матч 9-го тура РПЛ. Начало - в 20:00 (мск).

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