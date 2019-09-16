Игбоун занес "Уфу" в черный список в инстаграме

Теги сильвестр игбоунуфадинамо москва

Игбоун занес "Уфу" в черный список в инстаграме

Форвард "Динамо" Сильвестр Игбоун занес "Уфу" в черный список в инстаграме. Отметим, что права на футболиста принадлежат башкирскому клубу.

О том, что футболист так поступил клуб узнал, когда пытался отметить нападающего в своем аккаунте.

"Мы так хотели отметить Слая в предыдущей сторис, но, к сожалению, он заблокировал аккаунт ФК "Уфа" в инстаграме. Зачем, Сильвестр?" - написала пресс-служба клуба.

28-летний футболист перешел в московский "Динамо" из "Уфы" в начале сентября. Его контракт рассчитан до 2021 года.

Напомним, сегодня, 16 сентября, состоится матч 9-го тура РПЛ. Начало - в 20:00 (мск).

Не пропустите: Украинский моряк: "В СИЗО сказали, что "Динамо" Киев нормально играет по сравнению с россиянами"
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" объявил о продлении контракта с голкипером Давидом де Хеа

"Манчестер Юнайтед" объявил о продлении контракта с голкипером Давидом де Хеа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов