Игбун признан лучшим игроком "Динамо" в сентябре

Фанаты московского "Динамо" выбрали Сильвестра Игбоуна лучшим игроком сентября. Об этом сообщается на сайте бело-голубых.



Напомним, в матче 11-го тура РПЛ "Сочи" - "Динамо" футболист оформил дубль. За него проголосовало 34 % болельщиков. На втором месте оказался защитник Игорь Калинин (31%). Третьим стал хавбек Кирилл Панченко (8%).



Отметим, что 28-летний Игбоун стал игроком "Динамо" 2 сентября этого года. Он перешел в московский клуб из "Уфы" на правах аренды.



"Динамо" после 11 туров занимает 14 место в турнирной таблице РПЛ.



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