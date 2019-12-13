Игбун сравнил Семака и Гончаренко

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Игбун сравнил Семака и Гончаренко

Нападающий московского "Динамо" Сильвестр Игбун вспомнил о совместной работе с Сергеем Семаком и Виктором Гончаренко.

Напомним, что 29-летний нигериец выступал под руководством обоих тренеров в "Уфе".

"Гончаренко постоянно шутил? Ну, не всегда. Есть известная история в Грозном, когда он выгнал с установки игрока "Уфы", у которого прозвенел телефон - а ведь тот должен был выйти в старте. Как тренер Гончаренко сумасшедший! Жёсткий. Тренировки у него очень интенсивные, я с такими, наверное, не сталкивался. Всё не зря: при Гончаренко об "Уфе" заговорили всерьёз - когда я только переходил, уровень был заметно ниже.

Он оставил наследие, и следующие тренеры работали с тем, что оставил Гончаренко. Не удивился, когда его позвал ЦСКА: там поверили, что он приведёт клуб на вершину. Два моих последних матча против его ЦСКА сложились в мою пользу: весной забил за "Уфу", а в октябре благодаря голу Нжи "Динамо" победило. Но уверен, лучшие времена настанут.

Семак отличается от Гончаренко - он ближе к игрокам, с ним можно поделиться мыслями, поговорить, и он всегда выслушает. Я не фанат плотного контакта с тренером, не люблю брататься с ним, но для команды это плюс", - сказал Игбун.

Сейчас Гончаренко возглавляет ЦСКА, а Семак руководит "Зенитом".

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