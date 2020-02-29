Игбун сравнил тренерские качества Семака и Гончаренко

Нападающий московского "Динамо" Сильвестр Игбоун рассказал о совместной работе с Сергеем Семаком и Виктором Гончаренко.

Напомним, что 29-летний нигериец поиграл под руководством обоих тренеров в "Уфе".

"Гончаренко - довольно жёсткий тренер. Возможно, именно благодаря этому он за короткий срок усилил "Уфу" и поднял на сенсационное шестое место в Премьер-лиге. Семак - приятный человек, который любит общаться с игроками на разные темы. Гончаренко же, как мне показалось, мнение футболистов особо не слушает. Правда, меня это не смущало: я привык общаться с главным тренером посредством своей игры и работы на тренировках. Ни с Семаком, ни с Гончаренко у меня не возникало сложностей в работе - иначе они бы не выпускали меня на поле", - сказал Игбоун.

Стоит отметить, что сейчас Семак возглавляет "Зенит", а Гончаренко тренирует ЦСКА.

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