Игбун выгнал из своей квартиры друга, спровоцировавшего скандал с медицинской страховкой

Нападающий московского "Динамо" Сильвестр Игбун разобрался в ситуации со своей фейковой госпитализацией.

По информации Mash, футболист связался с другом, спровоцировавшим скандал, и потребовал от него немедленно съехать с квартиры.

Напомним, что некий молодой человек представился документами нигерийского форварда, чтобы пройти бесплатное лечение в московской больнице за счёт "Динамо".

Стоит отметить, что сам Игбун находится в Турции на сборе "бело-голубых" и проблем со здоровьем не имеет.

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