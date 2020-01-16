Игбун выгнал из своей квартиры друга, спровоцировавшего скандал с медицинской страховкой

Теги динамо москвасильвестр игбоун

Игбун выгнал из своей квартиры друга, спровоцировавшего скандал с медицинской страховкой

Нападающий московского "Динамо" Сильвестр Игбун разобрался в ситуации со своей фейковой госпитализацией.

По информации Mash, футболист связался с другом, спровоцировавшим скандал, и потребовал от него немедленно съехать с квартиры.

Напомним, что некий молодой человек представился документами нигерийского форварда, чтобы пройти бесплатное лечение в московской больнице за счёт "Динамо".

Стоит отметить, что сам Игбун находится в Турции на сборе "бело-голубых" и проблем со здоровьем не имеет.

Не пропустите: Игбуна могут лишить медицинского полиса из-за мошеннических действий своего друга. | http://soccernews.ru
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