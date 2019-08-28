Игбун высказался о возможном переходе в ЦСКА

Теги уфасильвестр игбоунцска москватрансферы

Игбун высказался о возможном переходе в ЦСКА

Нигерийский нападающий "Уфы" Сильвестр Игбун прокомментировал информацию о том, что он может перейти в ЦСКА.

"Я хочу играть в России. У меня есть предложение от клуба Российской Премьер-Лиги. Я читал новости о том, что могу перейти в ЦСКА. Но большего об этом не знаю. Точно я знаю только о предложении от тульского "Арсенала", - приводят слова Игбуна российские СМИ.

28-летний форвард выступает за "Уфу" с 2015 года. Всего за башкирский клуб он провел 119 матчей во всех турнирах, в которых забил 27 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Не пропустите: Ивуарийский защитник близок к переходу в ЦСКА. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

В "Барселоне" ответили на слухи о рецидиве травмы у Месси

В "Барселоне" ответили на слухи о рецидиве травмы у Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Краснодар Краснодар 7 14
2 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
3 Ростов Ростов 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 7 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Уфа Уфа 7 10
10 Рубин Рубин 7 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 7 8
12 Ахмат Ахмат 7 7
13 Крылья Советов Крылья Советов 7 6
14 Тамбов Тамбов 7 4
15 Сочи Сочи 7 3
16 Оренбург Оренбург 7 2
Полная таблица

топ-5 тегов