Игбун высказался о возможном переходе в ЦСКА
Нигерийский нападающий "Уфы" Сильвестр Игбун прокомментировал информацию о том, что он может перейти в ЦСКА.
"Я хочу играть в России. У меня есть предложение от клуба Российской Премьер-Лиги. Я читал новости о том, что могу перейти в ЦСКА. Но большего об этом не знаю. Точно я знаю только о предложении от тульского "Арсенала", - приводят слова Игбуна российские СМИ.
28-летний форвард выступает за "Уфу" с 2015 года. Всего за башкирский клуб он провел 119 матчей во всех турнирах, в которых забил 27 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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