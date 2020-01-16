Игбуна могут лишить медицинского полиса из-за мошеннических действий своего друга

Теги динамо москвасильвестр игбоун

Игбуна могут лишить медицинского полиса из-за мошеннических действий своего друга

У форварда московского "Динамо" Сильвестра Игбуна могут возникнуть проблемы со страховой компанией, сообщает Mash.

По информации источника, футболист рискует лишиться медицинского полиса из-за действий своего друга.

Напомним, что некий молодой человек представился документами нигерийского нападающего, чтобы пройти бесплатное лечение в московской больнице за счёт "Динамо".

Стоит отметить, что сам Игбун находится в Турции на сборе "бело-голубых" и проблем со здоровьем не имеет.

Не пропустите: "Динамо" опровергло новость о госпитализации Игбуна. | http://soccernews.ru
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