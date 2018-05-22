ИГИЛ грозит терактами на финале Лиги Чемпионов

Террористы ИГИЛ угрожают терактами во время финала Лиги Чемпионов в Киеве, сообщает The Sun.

По сведениям издания, террористы в закрытых группах террористов в Telegram призывают совершать нападения в центре города.

Напомним, что финал Лиги Чемпионов состоится 26 мая в 21:45. В решающем поединке за трофей сыграют "Реал" и "Ливерпуль".

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