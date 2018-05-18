ИГИЛ опубликовал плакаты с отрезанными головами Месси и Роналду

Террористы Исламского государства (ИГИЛ) вновь угрожают терактами на Чемпионате Мира-2018.

В этот раз ИГИЛ опубликовал плакаты, на которых изображены Лионель Месси и Криштиану Роналду с отрезанными головами.

Подпись на плакате гласит - "Чемпионат Мира по футболу 2018: Победа будет нашей".

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