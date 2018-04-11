ИГИЛ пригрозил Путину терактами на ЧМ-2018



Представители исламистской террористической группировка ИГИЛ грозят провести серию террористических атак в России во время Чемпионата Мира-2018, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, в интернете публикуются плакаты с угрозами в адрес президента РФ Владимира Путина.

Фото: ИГИЛ угрожает Путину.

Надпись на плакате гласит: "Россия-2018. Путин, ты неверный. Ты заплатишь за убийство мусульман".

Террористы намерены отомстить России за действиями на территории Сирии, которая поддерживала президента страны Башара Асада.

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