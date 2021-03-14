Игнашевич близок к увольнению из "Торпедо"
Руководство московского "Торпедо" может уволить Сергея Игнашевича с поста главного тренера, сообщает "Чемпионат".
По сведениям источника, тренер попросил об отставке еще несколько дней назад, но тогда клуб отказался разрывать с ним контракт. В этот раз решение об увольнении наставника может быть принято, так как "Торпедо" потерпело три поражения подряд. Всего же клуб не может добиться победы на протяжении шести матчей.
После 30 туров "Торпедо" занимает пятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. От четвертого места, которого дает право сыграть в переходных матчах за место в Российской Премьер-Лиге, московский клуб отстает на одно очко.
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