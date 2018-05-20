Игнашевич: "Через неделю после моего возвращения из сборной вопрос по моему будущему будет решен"

Теги цска москвасергей игнашевич

Игнашевич: "Через неделю после моего возвращения из сборной вопрос по моему будущему будет решен"Защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич пролил свет на свое будущее.

"Намерен ли продолжить карьеру после Чемпионата Мира? Я пока не могу ответить вам на этот вопрос. Обсуждал ли продление контракта с ЦСКА? Поскольку клуб не афиширует наши с ними разговоры на эту тему, то не могу высказываться и я. Думаю, через неделю после моего возвращения из сборной вопрос будет решен", - цитирует 38-летнего бека армейцев СЭ.

Напомним, Игнашевич рассказал, чем отличается сборная Черчесова от команд его предшественников. | soccernews.ru

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