Игнашевич: "Через неделю после моего возвращения из сборной вопрос по моему будущему будет решен"

Защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич пролил свет на свое будущее.

"Намерен ли продолжить карьеру после Чемпионата Мира? Я пока не могу ответить вам на этот вопрос. Обсуждал ли продление контракта с ЦСКА? Поскольку клуб не афиширует наши с ними разговоры на эту тему, то не могу высказываться и я. Думаю, через неделю после моего возвращения из сборной вопрос будет решен", - цитирует 38-летнего бека армейцев СЭ.

Напомним, Игнашевич рассказал, чем отличается сборная Черчесова от команд его предшественников. | soccernews.ru