Игнашевич должен возглавить "Торпедо"

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Игнашевич должен возглавить "Торпедо"

Экс-игрок ЦСКА Сергей Игнашевич, скорее всего, возглавит московское "Торпедо".

Сообщается, что ранее на этот пост рассматривался Денис Бушуев. Игнашевич сменит на тренерском мостике Игоря Колыванова, который вывел клуб в ФНЛ.

В минувшем сезоне Игнашевич работал в молодежной команде ЦСКА, которая выиграла золотые медали.

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