Игнашевич: "ФНЛ - лучшая лига в мире"

Старший тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич в передаче "КраСава" рассказал о трудностях работы тренером в ФНЛ.

"Я давно убил в себе футболиста - как только закончил карьеру, так сразу и убил.

Я не переживал, когда меня назначили главным тренером "Торпедо". Я уверен, что есть право на ошибку у всех. Люди, конечно, понимали, что клуб в какой-то степени рисковал, назначив тренера без практики, поэтому где-то резко реагировали.

38 туров в ФНЛ, это просто марафон. Я здесь работаю как врач скорой помощи, если честно, в таком графике. Но это практика, это очень классно. Все теряют очки, все друг друга обыгрывают. Это классная лига, лучшая лига в мире", - сказал Игнашевич.

Напомним, 40-летний футболист в начале июня 2019 года стал старшим тренером московского "Торпедо".

Отметим, что "Торпедо" занимает 1 место в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 25 баллов.

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