Игнашевич, Головин и Вернблум сыграют в основе ЦСКА в матче с "Арсеналом"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко огласил стартовый состав команды на первый матч 1/4 финала Лиги Европы против "Арсенала".

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, А.Березуцкий, В.Березуцкий, Игнашевич, Кучаев, Натхо, Головин, Дзагоев, Вернблум, Муса.

Запасные: Помазун, Миланов, Витинью, Бистрович, Чалов, Жамалетдинов, Хосонов

Напомним, что матч начнется в 22.05 по московскому времени.

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