Игнашевич и Марио Фернандес подозреваются в употреблении допинга

ФИФА запросила у РУСАДА подробную информацию по 19 допинг-пробам, сообщает "Советский спорт".

По информации источника, Международную федерацию футбола среди прочего заинтересовали и действующие игроки клубов РФПЛ и ФНЛ.

В частности, в употреблении допинга подозреваются защитники ЦСКА Марио Фернандес и Сергей Игнашевич, экс-армейцы Сергей Чепчугов и Кейсуке Хонда, а также Роман Шишкин, Пётр Немов и Благой Георгиев.

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