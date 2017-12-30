Игнашевич и Марио Фернандес подозреваются в употреблении допинга

Теги цска москвасергей игнашевичмарио фернандессергей чепчуговкейсуке хондароман шишкин

Игнашевич и Марио Фернандес подозреваются в употреблении допинга

ФИФА запросила у РУСАДА подробную информацию по 19 допинг-пробам, сообщает "Советский спорт".

По информации источника, Международную федерацию футбола среди прочего заинтересовали и действующие игроки клубов РФПЛ и ФНЛ.

В частности, в употреблении допинга подозреваются защитники ЦСКА Марио Фернандес и Сергей Игнашевич, экс-армейцы Сергей Чепчугов и Кейсуке Хонда, а также Роман Шишкин, Пётр Немов и Благой Георгиев.

Не пропустите: Гончаренко попросил Гинера приобрести в ЦСКА нового форварда. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

В последний день года "Кристал Пэлас" попытается удивить "Манчестер Сити"

В последний день года "Кристал Пэлас" попытается удивить "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов