Игнашевич: "Конечно, 900 матчей в карьере не сыграю"

Теги цска москвасергей игнашевич

Игнашевич: "Конечно, 900 матчей в карьере не сыграю"Защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич высказался о своем отношении к тому, что провел 800-й матч в своей карьере.

"Сейчас уже ничего не чувствую. Я ждал эту цифру, спокойно ее воспринимаю. Но всю неделю пытался осознать это и наткнулся на новость о том, что Роналду сыграл 900-й матч! Понял, что мои 800 не катят. Никакой ностальгии в связи с рекордом не испытываю. Я смотрю только вперед, у нас в этом сезоне - еще много игр. Конечно, 900-й не сыграю, но смотрю оптимистично на оставшуюся часть сезона", - цитирует 38-летнего бека армейцев Чемпионат.

Напомним, Жилберто Силва оценил шансы ЦСКА и "Арсенала" в очном противостоянии. | soccernews.ru

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