Игнашевич может побить рекорд Льва Яшина

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Игнашевич может побить рекорд Льва Яшина

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич имеет все шансы побить "вечный" рекорд легендарного вратаря Льва Яшина.

Центрбек армейцев может стать самым возрастным игроком в истории сборной СССР/СНГ/России.

Игнашевичу в июле исполнится 39 лет и его возвращение в национальную команду даёт возможность превзойти достижение Яшина, который свой последний официальный матч за сборную СССР провёл в возрасте 37 лет и 267 дней.

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