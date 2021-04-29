Игнашевич может стать старшим тренером молодежной сборной России

Фото: Твиттер @pfc_cska

Наставник молодежной сборной России Михаил Галактионов, скорее всего, покинет свой пост и может стать главным тренером одного из клубов Российской Премьер-Лиги, сообщает Sport24.

На его место Российский Футбольный Союз рассматривает экс-главного тренера московского "Торпедо" Сергея Игнашевича.

Напомним, "автозаводцы" и Игнашевич расторгли контракт 22 марта. На тот момент "черно-белые" 7 матчей подряд не побеждали в ФНЛ.