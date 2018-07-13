Игнашевич может войти в тренерский штаб сборной России

Защитник Сергей Игнашевич, который после ЧМ-2018 завершил игровую карьеру, может войти в тренерский штаб сборной России.

"Игнашевич уже один раз завершал карьеру, но хорошо, что не поменял номер телефона. И вчера я его снова попросил не менять номер. Так что, Сергей, заканчивай, а там разберёмся. Идей всегда много. Как говорил патриарх нашего тренерского цеха Константин Иванович Бесков, всё надо делать вовремя. Если что-то созревает, оно созреет само собой. Плод надо срывать вовремя" - сказал наставник сборной России Станислав Черчесов в ответ на вопрос о возможном вхождении Игнашевича в его тренерский штаб.

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