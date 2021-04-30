Игнашевич может возглавить "Енисей"
Фото сайт "Торпедо"
Бывший наставник московского "Торпедо" Сергей Игнашевич летом может вернуться к работе в другом клубе ФНЛ.
По информации "РБ-Спорт", вариант с назначением 41-летнего специалиста рассматривает "Енисей".
Игнашевич может возглавить команду из Красноярска вместо Александра Алферова по окончании текущего сезона.
"Енисей" идёт на девятом месте в турнирной таблице ФНЛ, набрав 59 очков в 39 играх.
В марте "Торпедо" уволило Игнашевича и с тех пор он остаётся без работы.
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