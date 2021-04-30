Игнашевич может возглавить "Енисей"

Фото сайт "Торпедо"

Бывший наставник московского "Торпедо" Сергей Игнашевич летом может вернуться к работе в другом клубе ФНЛ.

По информации "РБ-Спорт", вариант с назначением 41-летнего специалиста рассматривает "Енисей".

Игнашевич может возглавить команду из Красноярска вместо Александра Алферова по окончании текущего сезона.

"Енисей" идёт на девятом месте в турнирной таблице ФНЛ, набрав 59 очков в 39 играх.

В марте "Торпедо" уволило Игнашевича и с тех пор он остаётся без работы.

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