Игнашевич назвал лучшего защитника РПЛ

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Бывший наставник "Торпедо" Сергей Игнашевич рассказал, какого защитника он считает лучшим в российской Премьер-лиге.

"Номер один сейчас - Жиго. Он надёжный! Из наших? Дивеев. Несмотря на молодость, здорово читает игру. Тактически грамотный. Если не будет травм, со временем станет основным защитником в сборной России", - считает Игнашевич.

Напомним, что Самюэль Жиго выступает за "Спартак", а Игорь Дивеев - за ЦСКА.

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