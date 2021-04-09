Игнашевич назвал лучшего защитника РПЛ

Теги сергей игнашевичсамюэль жигоигорь дивеев

Игнашевич назвал лучшего защитника РПЛ

Фото сайт "Торпедо"

Бывший наставник "Торпедо" Сергей Игнашевич рассказал, какого защитника он считает лучшим в российской Премьер-лиге.

"Номер один сейчас - Жиго. Он надёжный! Из наших? Дивеев. Несмотря на молодость, здорово читает игру. Тактически грамотный. Если не будет травм, со временем станет основным защитником в сборной России", - считает Игнашевич.

Напомним, что Самюэль Жиго выступает за "Спартак", а Игорь Дивеев - за ЦСКА.

Не пропустите: Игнашевич рассказал о своих тренерских амбициях. | http://soccernews.ru
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