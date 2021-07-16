Игнашевич назвал причины неудачного выступления сборной России на Евро-2020

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Бывший наставник московского "Торпедо" Сергей Игнашевич поделился мыслями о проблемах сборной России.

"Наши соперники играют с лучшими в топ-5 лигах. Естественно, они лучше стоят на ногах, они более конкурентоспособны, другая интенсивность. Там играют по 60-70 матчей в год, мы вместе со сборными максимум 50. Плюс зимой - 3 месяца товарищеские матчи, а не официальные. Ну ещё и времена изменились. Если помните был такой мультфильм "Как казаки в футбол играли". Там был понятный образ немцев - дисциплинированные рыцари. Французы - техничные игроки, джентльмены, которые снимают шляпу. Англичане были хитрыми, перепрыгивали через лужи и так далее. Лет 20-30 назад у всех была своя культура, понимали, как кто играет. Но за последние годы - ввиду миграционной политики в европейских странах - всё изменилось. Смотрите сколько африканцев во французской сборной, 90 процентов состава. Сколько - в сборных Германии, Нидерландов, Англии, во всех западных странах. У итальянцев играли Эмерсон и Жоржиньо, по сути, натурализованные бразильцы.

Надо ведь понимать, что в России никогда не будет таких футболистов как Мбаппе, как Дембеле, как Десайи, Зидан, Бензема. Просто потому, что у нас совсем другая генетика. Не появится у нас игрок как Мбаппе, который сможет убегать от любого футболиста в мире, делать фору в два метра после рывка на пять метров. И мы уже тут уступаем. Если раньше при Лобановском, обладая хорошей физической подготовкой, мы имели шансы против лучших футболистов мира, могли загнать итальянцев высоким прессингом, играть первым номером с голландцами, то сейчас это сделать гораздо сложнее. Французы - уже не те французы - романтики. Немцы не те, кто играет только за счёт дисциплины в своих рядах. Они уже действуют первым номером, и ты попробуй догони того же Гнабри", - сказал Игнашевич.

Напомним, что россияне провально выступили на Евро-2020, заняв последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

После этого главный тренер сборной Станислав Черчесов был отправлен в отставку. Имя его преемника пока неизвестно.

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