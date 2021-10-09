Игнашевич назвал размер самого большого штрафа в карьере

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Главный тренер "Балтики" Сергей Игнашевич рассказал о поощрениях и наказаниям в ходе профессиональной карьеры.

"Обычно президент клуба с тренером разрабатывают систему поощрения. Премия может быть за каждый матч, за победу, за ничью. Может быть бонус за итоговое место. Кто торгуется за эти бонусы для футболиста? В идеале - агент, а не в идеале - когда президент говорит: "Я с агентом не буду разговаривать, я с тобой поговорю".

Какой я получал самый большой штраф? 20 тысяч евро. За пропуск одного тренировочного дня. Это был несознательный пропуск, просто нас раньше времени позвали из отпуска. А я был в Америке и не мог раньше прилететь", - рассказал Игнашевич.

Напомним, что футболист завершил игровую карьеру в 2018 году после домашнего чемпионата мира.

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