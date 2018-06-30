Игнашевич назвал слабое место сборной Испании

Защитник сборной России Сергей Игнашевич прокомментировал предстоящую игру с Испанией.

"Оборона испанцев играет высоко, что приводит к появлению свободных зон и дает возможность контратакующему сопернику создавать моменты. Марокканцы и иранцы этим пользовались. Постараемся и мы" - приводят слова Игнашевича российские СМИ.

Поединок между сборными Испании и России состоится 1 июля в "Лужниках".

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