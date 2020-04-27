Игнашевич: "Нынешний "Зенит" едва ли смог бы забить "Рубину" Бердыева"

2 Теги зенит санкт-петербургсергей игнашевич

Игнашевич: "Нынешний "Зенит" едва ли смог бы забить "Рубину" Бердыева"

Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич сказал, что нынешний "Зенит" по уровню игры слабее "Рубина" под руководством Курбана Бердыева.

Напомним, в 2008 и 2009 казанский клуб два года подряд становился чемпионом России.

"Думаю, нынешний "Зенит" едва ли смог бы забить тому "Рубину", - сказал Игнашевич.

На данный момент "Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая ближайшего преследователя на 9 очков.

Ранее стало известно, станет ли "Зенит" чемпионом, если сезон не будет доигран.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Вряд ли нынешняя Барса не струсила бы против Рубина Бердыева)

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Лео бы спрятался в туалете стадиона))))))))

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