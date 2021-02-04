Игнашевич обратился к Головину

Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич поделился впечатлениями от игры полузащитника Александра Головина в составе "Монако".

"У него хорошо развивается карьера. Он с наилучшей стороны зарекомендовал себя в прошлом сезоне. В новом чемпионате у Головина была травма, не позволившая ему играть стабильно. Но сейчас Саша вроде бы восстановился, начал получать игровое время. Третий сезон в чемпионате - это проверка на прочность и отличная возможность для него понять, способен ли он прибавлять и дальше расти на этом уровне. Третий сезон, медные трубы - давай, доказывай!" - сказал Игнашевич.

В текущем сезоне российский хавбек сыграл за "Монако" 8 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

Игнашевич и Головин вместе выступали за ЦСКА до 2018 года, когда первый завершил карьеру, а второй - уехал во Францию.

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