Защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич объявил о завершении карьеры.

38-летний футболист озвучил своё решение после четвертьфинального матча ЧМ-2018 против Хорватии.

"Это был последний турнир и последний матч в моей карьере. Если бы не Чемпионат Мира, думаю, закончил бы пораньше. Чемпионат Мира был сильной мотивацией. У меня сейчас чувство радости и чувство успокоения. Заканчиваю на хорошей ноте, играю на Чемпионате Мира, играю в отличной команде, с отличным тренером, с настоящим тренером. Здесь не было недовольных ни в раздевалке, ни на поле" - сказал Игнашевич.

В течение своей карьеры центрбек выступал за "Спартак-Орехово" (1999 год), "Крылья Советов" (1999-2000), "Локомотив" (2001-2003) и ЦСКА (2004-2018). За сборную России сыграл 127 матчей и забил 8 голов.

Игнашевич является шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, семикратным обладателем Суперкубка России, победителем Кубка УЕФА, бронзовым призёром Евро-2008.

Не пропустите: Самедов завершил карьеру в сборной России. | http://soccernews.ru