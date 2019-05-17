Игнашевич объявил об уходе из структуры ЦСКА
Легендарный российский защитник Сергей Игнашевич принял решение покинуть структуру ЦСКА и заняться самостоятельной карьерой.
Напомним, что до последнего времени 39-летний специалист входил в тренерский штаб молодёжной команды армейцев.
"Получил необходимые методические знания, за что благодарен ЦСКА, главному тренеру молодёжной команды Аксенову и всему её штабу. Сейчас нахожусь в предвкушении самостоятельной работы. Появилась уверенность. Осталось попробовать. В ЦСКА сегодня у меня нет возможности для самостоятельной работы, только в детской школе.
Имея такой богатый практический опыт в профессиональном футболе, хочется реализовать себя на взрослом уровне. Чувствую в себе силы и способности начать карьеру главного тренера. Поэтому просто сидеть в дубле, тратить время и деньги клуба не хочу. Буду работать в сборной Черчесова, поеду стажироваться, учиться и искать варианты самостоятельной работы", - сказал Игнашевич.
Будучи футболистом, Игнашевич выступал за ЦСКА с 2004 по 2018 год.
Что касается самостоятельной тренерской карьеры, то в декабре его сватали в "Балтику", а в марте - в "Оренбург".
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