Игнашевич оценил уровень сборной России

Фото инстаграм Сергея Игнашевича

Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич высказался о нынешнем уровне национальной команды.

"Я думаю, что у сборной на Евро всё будет хорошо. Упал ли уровень сборной после 2018 года? Нет, я считаю, что он поднялся и на одном - выше среднего - уровне находится", - сказал Игнашевич.

На групповом этапе Евро-2020 россияне сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.

Игнашевич выступал за сборную с 2002 по 2018 год, сыграл 126 матчей и забил 8 голов.

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