Игнашевич официально возглавил "Торпедо"

Сергей Игнашевич официально возглавил московское "Торпедо".

15 июня 40-летний специалист начал обучение в Академии тренерского мастерства на лицензию категории УЕФА-Pro. Именно это позволило ему официально возглавить команду. До этого он числился старшим тренером.

Ранее клуб возглавлял Николай Савичев. Он останется в структуре "Торпедо".

Игнашевич работает в "Торпедо" с лета 2019 года. В прошлом сезоне команда заняла 4-е место в таблице ФНЛ.

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