Игнашевич огласил цель "Торпедо" на сезон

Наставник московского "Торпедо" Сергей Игнашевич рассказал, какие задачи будут стоять перед командой в сезоне 2020/21.

"Задача на предстоящий сезон у нас одна и очень простая: занять первое место в чемпионате. Осенью у меня состоялась встреча с главным акционером "Торпедо" Романом Ивановичем Авдеевым. На ней Авдеев сказал мне, что если "Торпедо" по спортивному принципу выйдет в РПЛ, то мы будем в ней участвовать. Я очень обрадовался этому", - сказал Игнашевич.

В минувшем сезоне "Торпедо" долго лидировал в ФНЛ, однако впоследствии провалился и финишировал только четвёртым.

В Кубке России столичная команда дошла до 1/4 финала, где была разгромлена "Химками" (1:5).

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