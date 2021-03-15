Игнашевич отреагировал на призывы уйти с поста тренера "Торпедо"
Наставник московского "Торпедо" Сергей Игнашевич дал понять, что пока не собирается покидать занимаемую должность.
"Не считаю, что мы недорабатываем. Работаем много. Нашу работу определяет результат. Поскольку результата нет, мы работой недовольны. Давления со стороны руководства нет. Я уверен в своих силах. Зачем мне задумываться об отставке? У руководство есть механизмы. Ему решать - убрать меня или оставить. Всё в их руках.
Я слышу оскорбления с трибун, но они никак на меня не влияют. На самом деле на поле есть вещи и важнее. С болельщиками говорить не хочу. Всё, что хотел, я уже сказал. Повторюсь, на поле у меня есть вещи важнее. Нужно решать эти проблемы.
Мне припоминают прошлое в ЦСКА? Я горжусь своим армейским прошлым и горжусь тем, что являюсь воспитанником "Торпедо". Но состоялся как футболист я в ЦСКА", - цитирует Игнашевича "РБ-Спорт".
После зимней паузы "Торпедо" набрал 1 очко в 4 турах ФНЛ и опустился на пятое место в турнирной таблице.
Не пропустите: В "Торпедо" отреагировали на слухи о возможной отставке Игнашевича. | http://soccernews.ru
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