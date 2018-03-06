Игнашевич озвучил цель ЦСКА в Лиге Европы

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич озвучил цель своей команды в текущем розыгрыше Лиги Европы.

"Наша сила в командном сплаве молодости и опыта. У нас хватает опытных игроков, но есть и молодые ребята, которые могут изменить ситуацию и проявить себя. Мы рады выступать в Лиге Европы. Это плей-офф, поэтому наша цель - пройти как можно дальше. Мы не собираемся выбрасывать белый флаг" - цитирует Игнашевича официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в 1/16 финала Лиги Европы ЦСКА прошёл "Црвену Звезду" и теперь сыграет с французским "Лионом".

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