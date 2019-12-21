Игнашевич поблагодарил Виллиш-Боаша за стажировку в "Марселе"

Наставник московского "Торпедо" Сергей Игнашевич прошёл стажировку в "Марселе".

Напомним, что 40-летнего российского специалиста пригласил в провансальскую команду её главный тренер Андре Виллаш Боаш.

"Отличная неделя в Марселе. Спасибо, Андре Виллаш-Боаш", - написал Игнашевич в инстаграме, прикрепив совместное фото с португальцем.

Игнашевич возглавляет "Торпедо" с июня 2018 года. Под его руководством команда занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ по итогам 25 туров.

Что касается Виллаш-Боаша, то он более двух лет работал в России, тренируя питерский "Зенит".

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