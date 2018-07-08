Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич поделился планами на будущее.

Объявивший сегодня о завершении карьеры 38-летний футболист признался, что хочет попробовать себя на тренерском поприще.

"В декабре получаю тренерскую лицензию. Есть желание стать тренером. Хорошим тренером" - сказал опытный центрбек.

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