Игнашевич поделился подробностями своего увольнения из "Торпедо"
Фото: Эдгар Брещанов, "Чемпионат"
Экс-тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич высказался о своем увольнении из московского клуба.
"Все проходило буднично. После поражения в Нижнем Новгороде пообщался с руководством. Приняли решение расстаться. Все. Общался я с генеральным директором Денисом Масловым.
Уход из "Торпедо" - не мое решение. И то что я просил об отставке после матча с "Оренбургом" - неправда.
Когда ехали в Нижний Новгород не было ощущений, что этот матч будет последним. Да, до этого мы проиграли три игры кряду. Однако мы понимали, за счет чего можем вылезти из трудной ситуации и начать набирать очки. К тому же календарь в оставшихся турах был уже попроще", - приводит слова Игнашевича "Спорт-Экспресс".
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