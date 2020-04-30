Игнашевич показал, как занимаются игроки "Торпедо"

Наставник "Торпедо" Сергей Игнашевич в инстаграме показал, как игроки команды поддерживают форму на карантине.

"Черно-белый режим изоляции. Здесь нет пальм, бассейнов и тренажерных залов. Только сосны, кирпичи и хардкор", - написал тренер.

Напомним, большинство клубов ФНЛ выступили против возобновления сезона из-за пандемии коронавиурса.

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