Игнашевич получил вызов в сборную России

Теги сергей игнашевичроссияруслан камболов

Игнашевич получил вызов в сборную РоссииЗащитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич получил вызов в сборную России, информирует официальный твиттер главной команды страны.

Так, 38-летний бек должен заменить в стане будущих хозяев Чемпионата Мира бека казанского "Рубина" Руслана Камболова, ранее получившего травму.

Свой последний матч в составе сборной России Игнашевич провел два года назад на Чемпионате Европы. Всего в составе национальной команды он провел 120 игр.

Напомним, Сенников поделился ожиданиями от выступления сборной России на ЧМ. | soccernews.ru

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