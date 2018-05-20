Игнашевич: "Предложение о возвращении в сборную принял с первого раза"
Защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал, как он воспринял вызов в сборную России.
"Принял предложение с первого раза. Мне позвонили после последнего тура. Было неожиданно. Были ли разговоры до этого? Не вижу смысла это обсуждать. Но могу сказать, что звонок стал неожиданным, поскольку список к тому моменту уже составили", - цитирует 38-летнего защитника sport24.ru.
Напомним, Игнашевич высказался по своему будущему. | soccernews.ru
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