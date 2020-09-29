Игнашевич предложил натурализовать защитника "Спартака" для сборной России

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Игнашевич предложил натурализовать защитника "Спартака" для сборной России
Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич заявил, что он хотел бы видеть в сборной России французского защитника московского "Спартака" Самуэля Жиго.

"Мне нравится Жиго. Если есть возможность его натурализовать в сборную, было бы здорово. Из всех футболистов этой позиции в РПЛ он мне нравится больше всего. Кто потенциально может занять место опытного защитника в сборной? Джикия, он сейчас лидер "Спартака", - приводит слова Игнашевича "Чемпионат".

26-летний Жиго выступает за "Спартак" с 2018 года. Всего он провел за российский клуб 53 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с "красно-белыми" действует до лета 2022 года.

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