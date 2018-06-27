Игнашевич: "Предпочтений по сопернику не было"

Защитник сборной России Сергей Игнашевич высказался о следующем сопернике своей команды по 1/8 финала Чемпионата Мира - Испании.

"Говорю откровенно: совершенно никакой разницы не было - с кем играть. Эти команды играют в разный футбол. Испания - первым номером, Португалия - вторым. Еще неизвестно, против кого сложнее. Постараемся использовать слабости испанцев, если, они, конечно есть. Нужно отыграть на максимуме своих возможностей. Даже чуть больше", - цитирует 38-летнего бека СЭ.

Напомним, ожиданиями от матча с испанцами поделился Ролан Гусев. | soccernews.ru