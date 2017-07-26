Игнашевич представил новые бутсы "Моби Дик"

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич на своей странице в Инстаграме выложил фото своих бутс, с надписью "Moby-Dick".

Футболист подписал фотографию цитатой из книги Германа Мелвилла "Моби Дик, или Белый Кит".

Фото: Бутсы Игнашевича.

"Когда ты стоишь наверху, киты попадаются реже, чем зубы у курицы Г.М.", – написал Игнашевич.

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