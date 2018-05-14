Игнашевич: "Приложу все силы для того, чтобы помочь сборной"

Защитник московского ЦСКА Серей Игнашевич рассказал, как состоялось его возвращение в сборную России.

"Вчера уже после матча с "Анжи" мне позвонил главный тренер сборной России Станислав Черчесов и предложил встретиться. Мы обсудили вероятность моего возвращения в команду, если травма не позволит принять участие в сборе Руслану Камболову. Сегодня эта информация получила подтверждение, и я дал согласие.

Безусловно, предложение Черчесова, с которым мы были на связи, стало неожиданным. Я посчитал, что будет правильным дать согласие, ведь это Чемпионат Мира, который, тем более, пройдет в нашей стране. Приложу все силы для того, чтобы помочь команде", - цитирует 38-летнего бека sport24.ru.

Напомним, Игнашевич уже получил вызов в сборную. | soccernews.ru