Игнашевич прокомментировал проблемы российского футбола

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Игнашевич прокомментировал проблемы российского футбола

Наставник московского "Торпедо" Сергей Игнашевич порассуждал о проблемах российского футбола и вариантах их решения.

"Я считаю, что переход на систему "осень-весна" восемь лет назад стимулировал рост инфраструктуры у нас в стране, поэтому плюсы у неё тоже есть. Другое дело, мы должны были строить все новые стадионы с раздвигающейся крышей, как в Санкт-Петербурге. И в этом бы было наша спасение. Мы бы могли играть круглый год и не уходить на длительные паузы зимой. К сожалению, этот момент не учли", - сказал Игнашевич.

РПЛ перешла с системы "весна-осень" на систему "осень-весна" в 2011-2012 годах.

Новый виток обсуждения проблем российского футбола возник после вылета из еврокубков всех представителей Премьер-лиги.

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