Игнашевич прокомментировал продление контракта с "Торпедо"

Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич высказался по поводу продления контракта с клубом.



Специалист заключил соглашение с московской командой до 2023 года.



"Мне очень приятно работать здесь. Я чувствую поддержку руководства в лице основного акционера Романа Ивановича Авдеева и президента Елены Васильевны Еленцевой. У нас хорошая команда, в клубе собран профессиональный коллектив, я с удовольствием подписал контракт", - сказал Игнашевич.



После 25 туров ФНЛ "Торпедо" занимает 2 место в турнирной таблице, набрав 51 балл.

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