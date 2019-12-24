Игнашевич прокомментировал продление контракта с "Торпедо"

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Игнашевич прокомментировал продление контракта с "Торпедо"

Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич высказался по поводу продления контракта с клубом.

Специалист заключил соглашение с московской командой до 2023 года.

"Мне очень приятно работать здесь. Я чувствую поддержку руководства в лице основного акционера Романа Ивановича Авдеева и президента Елены Васильевны Еленцевой. У нас хорошая команда, в клубе собран профессиональный коллектив, я с удовольствием подписал контракт", - сказал Игнашевич.

После 25 туров ФНЛ "Торпедо" занимает 2 место в турнирной таблице, набрав 51 балл.

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"Торпедо" продлило контракт с Игнашевичем до 2023 года

"Торпедо" продлило контракт с Игнашевичем до 2023 года

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