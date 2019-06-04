Игнашевич прокомментировал своё назначение главным тренером "Торпедо"

Новый главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич поделился эмоциями после своего назначения.

"Я очень рад, даже счастлив, потому что получил серьёзную работу, к которой я готовился и стремился. А также счастлив от того, что судьба подарила мне шанс начать свою карьеру в клубе, который, по сути, меня воспитал. "Торпедо" всегда было у меня в сердце и памяти, и я даже не знаю, как описать эмоции, когда ты возвращаешься после длинного пути к себе домой. Это невероятное чувство!" - сказал 39-летний специалист.

Напомним, что Игнашевич заключил с "Торпедо" контракт до 2020 года с опцией продления ещё на один сезон.

Бывший защитник является воспитанником "чёрно-белых", он занимался в клубной академии с 1988 по 1997 год.

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